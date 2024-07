I primi render di Xiaomi Mi Band 9 potrebbero deludervi, i miglioramenti saranno sotto al cofano

La nuova generazione di smartband della casa cinese è ancora abbastanza lontana, visto che non conosciamo nemmeno una data ufficiale di debutto. Possiamo iniziare a conoscerla almeno in termini di design con i primi render trapelati in rete.

Xiaomi è da sempre stata molto attiva anche nel segmento dei dispositivi indossabili, soprattutto per quanto riguarda le smartband . E proprio in tema smartband, vi parliamo dei primi render di Xiaomi Mi Band 9 .

Xiaomi Mi Band 9 sarà come il modello precedente?

L'immagine che trovate qui sotto corrisponde appunto ai primi render che mostrerebbero il design della nuova Xiaomi Mi Band 9. Vediamo un modello di smartband particolarmente simile alla generazione precedente, la Xiaomi Smart Band 8 che abbiamo conosciuto nel dettaglio nella nostra recensione completa.

L'immagine ci mostra infatti una smartband dal display ellittico, esattamente come accadeva per il modello precedente. Sul bordo vediamo un contorno arrotondato, mentre il quadrante arriverà in una tonalità di colore coerente con il cinturino. A proposito di colorazioni vediamo che ci saranno tre opzioni: una in rosa, una in azzurro e la terza in oro.

Anche il cinturino non sembra celare particolari novità rispetto a quanto abbiamo visto con Xiaomi Smart Band 8. L'interfaccia utente, che vediamo probabilmente nella sua schermata principale, mostra un leggero aggiornamento del font rispetto a quanto abbiamo visto sul modello precedente.

Insomma, a conti fatti, sembra che la nuova Xiaomi Mi Band 9 (da confermare se si chiamerà davvero così) sarà molto simile, almeno in termini estetici, rispetto al modello precedente. Da una smartband ovviamente non possiamo aspettarci particolari rivoluzioni in termini di design.