Che PC ci vuole per godersi al meglio il nuovo Call of Duty: Modern Warfare III?

È ormai prossimo al debutto Call of Duty: Modern Warfare, il gioco che verrà lanciato il 10 novembre su Battle.Net e Steam. In particolare, in collaborazione con Sledgehammer Games, Beenox, sviluppatore principale di Call of Duty per PC, ha assicurato ai giocatori oltre 500 opzioni di personalizzazione, con supporto per la grafica 4K e Ultrawide e una vasta gamma di opzioni per ogni tipo di impostazione.

Inoltre, sono stati svelati anche i particolari sull'integrazione dei giochi NVIDIA, i tempi di precaricamento, le dimensioni dei file, le specifiche per le prestazioni minime, consigliate, competitive e Ultra 4K e altro ancora. Ecco i dettagli: