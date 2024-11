I suggerimenti di Instagram fanno schifo? È in arrivo il tasto reset per tutti!

Sarà capitato a tutti prima poi: qualche like di troppo qua e là, qualche persona seguita un po' a caso, e Instagram comincia a suggerirci contenuti che non ci interessano minimamente.

Che siano nel feed, in Esplora o nei Reels, i consigli di Instagram sono comunque una fonte preziosa per scoprire qualcosa di nuovo, nonché uno dei modi più facili per tenerci incollati all'app, uno scroll dopo l'altro.

Ebbene, se non dovessimo essere soddisfatti, a breve potremo resettare tutto con un semplice clic e ripartire da zero, come se fossimo nuovi utenti Instagram.

L'idea è nata per tutelare gli adolescenti, un tema sempre caldo per molti social network, ma questa funzione non sarà limitata solo a loro, ma disponibile per tutti.

Una volta "resettato Instagram", la personalizzazione tornerà col tempo, mostrando contenuti basati su quelli con cui abbiamo interagito, inclusi gli account. Al momento del reset, l'app proporrà anche di controllare gli account seguiti e di cancellare quelli che condividono contenuti che non ci interessano, a ulteriore conferma di come questi influenzino le decisioni dell'algoritmo di Instagram.

In un mondo ideale un algoritmo del genere dovrebbe capire da solo, col passare del tempo, come evolvono i gusti dei singoli utenti, senza bisogno di un'azione così drastica, ma in mancanza di ciò il classico "formattone riparatore" è sempre la soluzione a ogni male.