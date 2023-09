Resident Evil 4 Remake non è ancora finito

Uno dei problemi dell'eccellente Resident Evil 4 Remake uscito ad inizio anno è stato appena risolto: si tratta del lancio dell'avventura aggiuntiva "Separate Ways", presente nell'originale ma rimossa nel rifacimento, che adesso torna in una forma totalmente rinnovata che aggiunge circa 5 ore di longevità in più.

Il DLC narra le vicende di Ada Wong, impegnata in una missione segreta che si intreccia a quella del protagonista, Leon S. Kennedy. L'avventura è stata ricostruita da zero ed introduce meccaniche inedite, tra cui il rampino, uno strumento utile sia per l'offensiva, sia per la mobilità.

Separate Ways reimmagina e amplia i contenuti bonus del gioco originale per offrire una nuova avventura. La storia vede l'enigmatica Ada Wong infiltrarsi nel villaggio europeo controllato dai Los Iluminados su ordine di Albert Wesker per impadronirsi del segreto più oscuro del gruppo: una potente sostanza nota come "l'Ambra". Questo pericoloso incarico porta a un'inaspettata reunion con Leon S. Kennedy, presentando un'altra prospettiva della narrazione del gioco che risponde alle domande persistenti della campagna principale. Il viaggio segreto di Ada si svolge parallelamente all'operazione di salvataggio di Leon ed esplora gli eventi oscuri che si svolgono dietro le quinte, rivelando l'intera portata della storia. L'esaltante gameplay di Resident Evil 4 ritorna in Separate Ways, consentendo ai giocatori di superare gli orrori che li attendono con armi da fuoco di precisione, intensi combattimenti a colpi di coltello, attacchi stealth, mosse finali e altro ancora. Separate Ways introduce anche una nuova caratteristica che porta l'azione frenetica del gioco a un livello completamente nuovo. Ada può ora impugnare la sua caratteristica Grappling Gun per abbattere le difese nemiche e lanciarsi in attacchi corpo a corpo a distanza. Può anche utilizzare questo versatile strumento per attraversare grandi distanze e superare ostacoli altrimenti invalicabili.

A differenza della modalità originale, contenuta gratuitamente, "Separate Ways" del remake ha un costo di 9,99€ ed è disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

Oltre all'arrivo del DLC, sono ora disponibili nuovi contenuti per "The Mercenaries", tra cui i personaggi di Ada Wong e Albert Wesker.

Inoltre, sono stati svelati nuovi dettagli su Resident Evil 4 VR Mode per PS VR 2, la modalità che consentirà agli utenti del visore Sony di affrontare l'intera campagna in realtà virtuale. La pubblicazione è prevista per questo inverno in forma gratuita per tutti i possessori di Resident Evil 4 Remake.