Tenetevi forte: il creatore di Demeo porterà Dungeons & Dragons in realtà virtuale

La notizia è di quelle bomba: Resolution Games e Wizards of the Coast hanno annunciato una collaborazione per creare un gioco di Dungeons & Dragons esclusivamente per la realtà virtuale (non perdetevi la nostra lista dei migliori visori VR in commercio, sempre aggiornata e con le ultime offerte).

Per chi non lo ricordasse, Resolution Games è l'azienda fondata dall'ideatore di Candy Crush con un'idea precisa: scommettere nella realtà virtuale (qui potete trovare la nostra interessantissima intervista a Tommy Palm), e dopo il successo di Demeo sembra in effetti quasi un passaggio obbligato proporre il famosissimo D&D.

Pochi sono i dettagli trapelati sull'iniziativa, che porterà agli appassionati il primo gioco D&D con licenza ufficiale al mondo creato esclusivamente per la realtà virtuale, ma i partecipanti si dichiarano pronti alla sfida.