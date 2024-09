YouTube per i giovani. Al via nuove restrizioni sui contenuti che promuovono un certo aspetto o comportamenti

Cosa significa? Andiamo a scoprirlo, ricordandovi i nostri approfondimenti su come togliere la pubblicità da YouTube e come funziona YouTube Premium .

YouTube aggiorna il suo algoritmo di visualizzazione dei contenuti, e questa volta non è per limitare video dannosi in senso stretto, ma per proteggere gli adolescenti da video che idealizzano la forma fisica o mostrano comportamenti intimidatori .

Alcuni video si potranno vedere, ma non verranno ripetutamente consigliati da YouTube

Per questo motivo, la piattaforma ha deciso di mettere in atto una serie di contromisure che riguardano le raccomandazioni dei video, senza per questo impedire ai giovani di accedere ai contenuti.

L'idea di YouTube, sviluppata in consultazione con un team di esperti indipendenti del Comitato consultivo per giovani e famiglie di YouTube , specializzato in sviluppo infantile, apprendimento digitale, media per bambini e altro ancora, è che gli adolescenti hanno più probabilità degli adulti di formare convinzioni negative su sé stessi quando vedono messaggi ripetuti su standard idealizzati nei contenuti che consumano online.

In pratica YouTube ha individuato alcune categorie di video di per sé non dannosi ma che potrebbero essere problematici se visti ripetutamente. Questi contenuti vengono definiti da YouTube "rabbit hole", ovvero tane del coniglio.

Queste categorie includono contenuti che confrontano le caratteristiche fisiche e idealizzano alcuni tipi rispetto ad altri, idealizzano specifici livelli di prestanza fisica o pesi corporei o mostrano aggressività sociale sotto forma di combattimenti senza contatto e intimidazioni.

Per questo motivo, da oggi in tutto il mondo YouTube non fornirà raccomandazioni di video che altrimenti rispettano le guideline di YouTube, come quelli di fitness che promuovono fisici muscolosi o sottili, o di tutorial di trucco per cambiare l'aspetto del naso o la forma degli occhi di qualcuno. Oltre ovviamente ai già citati video che mostrano aggressività sociale.

Non solo, ma YouTube ha istituito pannelli di risorse di supporto alle crisi, almeno in un certo numero di Paesi in Europa. Questi pannelli servono per reindirizzare gli utenti verso hotline di crisi di terze parti quando cercano su YouTube determinate domande relative al suicidio, all'autolesionismo e ai disturbi alimentari.

È importante notare che le restrizioni appena introdotte si aggiungono a linee guida già attive e che impediscono ai minori di visualizzare determinati contenuti sui disturbi alimentari (come testimonianze personali che condividono comportamenti che potrebbero essere imitati) e scontri che includono il contatto fisico (come qualcuno che viene picchiato).