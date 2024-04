Piccolo restyling per Google Maps su Android Auto

Novità per l'app di Google Maps su Android Auto. In particolare, l'app sta beneficiando di un piccolo restyling delle icone al fine di garantire maggiore contrasto col design. Difatti, le icone di destinazione "Casa" e "Lavoro" ora risultano in grassetto rispetto alle altre. La modifica, tra l'altro, risulta molto più evidente nel momento in cui l'utente applica la modalità scura.

Inoltre, l'interfaccia utente aggiornata è caratterizzata anche da una barra di ricerca maggiormente in evidenza. Il colosso di Mountain View, poi, ha già apportato altre modifiche in passato, tra cui la possibilità di salvare rapidamente le informazioni sul parcheggio quando si raggiunge la destinazione.