La rete 5G di WINDTRE non conosce battute d'arresto: cresce ancora la copertura

Continua a crescere la rete 5G di WINDTRE. L'operatore, infatti, recentemente ha fornito un aggiornamento della copertura. In particolare, è stato annunciato l'ampliamento della copertura della rete dedicata alla tecnologia 5G TDD (Time Division Duplex), che ha raggiunto il 69% della popolazione italiana. A riguardo, ancora una volta specifichiamo che la rete di WINDTRE si basa su due tecnologie: 5G FDD DSS e 5G TDD. Inoltre, l'operatore ha chiarito che la prima tecnologia consente di utilizzare dinamicamente lo stesso spettro FDD sia per le connessioni 4G che per quelle 5G.

La copertura 5G TDD si basa sulla banda a 3600 MHz, che richiede obbligatoriamente l'accensione di un nuovo spettro dedicato esclusivamente alle connessioni 5G. Dunque, WINDTRE sta spingendo decisamente forte su questa tecnologia, visto che la copertura, rispetto al mese di giugno, è aumentata, passando da 68,60% a 69%. Questa rete, attualmente, è disponibile in alcune zone del Lazio, Lombardia, Sicilia, Piemonte, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Veneto, Calabria, Sardegna, Toscana, Marche e in alcune città in Abruzzo.