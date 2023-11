Huawei e China Mobile hanno realizzato quella che a oggi è una delle reti più veloci al mondo: 3.000 chilometri, da Pechino al sud della Cina, con una banda "stabile e affidabile" di 1,2 terabit al secondo. Non si tratta quindi solo di velocità nominale, fatta per rompere un record, ma di garantirla nel tempo, il che è ben diverso (e più significativo).

I primi test sono infatti iniziati questa estate e l'esito è ormai confermato da mesi di prove. Per di più la rete è stata realizzata interamente con tecnologie domestiche, probabilmente più per necessità che per virtù; fatto sta che è un altro modo di ribadire l'indipendenza tecnologica del paese dagli USA (e non solo).