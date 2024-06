Revo Uninstaller è la potente soluzione per disinstallare qualsiasi cosa da Windows

Per tanti di noi Windows è il software centrale per tantissime attività, visto che lo troviamo sui PC e notebook di milioni di persone in tutto il mondo. E per coloro che usano Windows per lavoro o per attività personali è importante avere il controllo di tutte le app e servizi che installano.

Negli ultimi anni Windows è evoluto parecchio, e questo ha significato anche l'introduzione di nuovi strumenti per semplificare la disinstallazione dei programmi installati. Ma per gli utenti che invece vogliono qualcosa di alternativo alle opzioni di Windows, magari con qualche possibilità di personalizzazione in più, allora Revo Uninstaller potrebbe essere una valida soluzione.

Negli ultimi giorni l'abbiamo provato sul nostro PC Windows 11, e vi raccontiamo perché ci è piaciuto.