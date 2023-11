Revolut aumenta i prezzi ma include tanti abbonamenti gratis

Revolut è una banca che nasce dalla volontà di superare i limiti delle banche tradizionali e che si propone come un portatore di servizi bancari digitali per i suoi 35 milioni di clienti in tutto il mondo. Infatti, il suo obiettivo è quello di essere l'app globale preferita per tutto ciò che riguarda il denaro e con questo spirito ha progettato cinque piani per tutte le esigenze della clientela, che però hanno subito la prima revisione da quando sono stati introdotti (qui la nostra guida su come ricaricarli). Il piano standard rimane gratuito, mentre gli altri piani vedono un lieve rincaro del canone mensile: il piano Plus passa a 3,99€ al mese (o 40€ all'anno), il piano Premium passa a 9,99€ al mese (o 100€ all'anno), il piano Metal passa a 15,99€ al mese (o 155€ all'anno) e il piano Ultra passa a 55€ al mese (ora in offerta a 45€ al mese o 540€ all'anno).

Ma, come abbiamo detto, Revolut non si limita a essere un semplice conto corrente: per questo motivo i piani Premium, Metal e Ultra adesso includono anche l'accesso ad abbonamenti, che i clienti potranno utilizzare gratuitamente. Gli abbonamenti sono di vario tipo e vanno dal Financial Times, passando per il Freeletics e Picsart, e arrivano perfino a Tinder e Deliveroo. Ma Revolut non vuole fermarsi qui, anzi ha in programma per il futuro di riservare dei servizi esclusivi per i clienti Ultra.