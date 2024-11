Quante novità per Revolut! Offerte Black Friday, IBAN italiano e POS con costi vantaggiosi per tutti

È un periodo ricco di novità per Revolut, una delle più attive app finanziarie sul nostro mercato e non solo.

Intanto partiamo dal tema del momento, il Black Friday. La proposta di Revolut, disponibile direttamente in app, prevede il piano Premium gratis per 2 mesi e RevPoints aumentati acquistando da certi brand, oltre a degli sconti extra con alcuni partner, tra cui Eurowings e Internxt. Trovate tutto direttamente all'interno dell'app, anche perché dovete già essere clienti per approfittare di questi vantaggi.

A testimonianza del suo grande successo, Revolut ha anche annunciato di aver superato i 50 milioni di clienti globali; di questi, oltre 2 milioni sono italiani, per ribadire la sua forte presenza anche nel nostro paese.

A questo proposito, c'è una novità molto importante in arrivo. Entro fine anno infatti Revolut aprirà la sua filiale italiana, consentendo così ai suoi clienti di avere un IBAN IT.

Si tratta di una graditissima novità, perché purtroppo, per alcuni servizi, è ancora obbligatorio usare IBAN italiani, quindi ciò permetterà di usare Revolut come conto principale ancora più facilmente.

Il prossimo traguardo sono ovviamente i 100 milioni di utenti, che Revolut spera di raggiungere con il lancio di "nuovi e innovativi servizi". Tra questi sono già stati annunciati:

un nuovo assistente basato sull'intelligenza artificiale , che vedrà un lancio graduale il prossimo anno;

, che vedrà un lancio graduale il prossimo anno; mutui , in arrivo in Lituania e poi in Irlanda e Francia nel 2025, caratterizzati da un iter rapidissimo rispetto al solito;

, in arrivo in Lituania e poi in Irlanda e Francia nel 2025, caratterizzati da un iter rapidissimo rispetto al solito; bancomat brandizzati, al debutto in Spagna all'inizio del 2025, che distribuiranno sia contanti che carte e, a lungo termine, accetteranno depositi in contanti.

Infine, non meno importante, Revolut lancia in Italia un terminale POS che si integra con i conti Revolut Business. Per i commercianti l'azienda promette di ridurre i costi di transazione per le operazioni con carta (0,5% + 0,02€ rispetto allo 0,8% tradizionale), mentre i clienti possono pagare direttamente dalla loro app Revolut, guadagnare il doppio di RevPoints e convertirli in sconti durante l'acquisto.

E per i vecchi e nuovi clienti, ecco alcune guide utili per usare bene Revolut.