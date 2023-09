Revolut lancia un corso formativo in-app contro le truffe

Revolut ha annunciato il lancio di un corso in-app gratuito progettato per insegnare alle persone comuni le truffe e fornire loro strumenti e tecniche per proteggersi. Difatti, secondo gli ultimi dati GASA (Global Anti-Fraud Alliance) nel 2021 a livello globale sono andati persi oltre 50 miliardi di euro a causa di frodi, mentre nel 2022 in Italia la Polizia Postale ha registrato 36,5 milioni di euro rubati online in seguito a truffe. Una nuova ricerca di Revolut conferma il trend: i consumatori in Italia sono sempre più esposti a frodi e truffe.

‌La ricerca, commissionata da Revolut e condotta da Dynata su un campione rappresentativo della popolazione italiana di 1000 persone maggiorenni, ha rivelato che 8 consumatori su 10 hanno notato un aumento delle frodi e delle truffe online, con 1 su 4 che afferma di aver ricevuto personalmente dei tentativi di frode nell'ultimo anno, mentre il 28% conosce qualcun altro che li ha subiti. Nello specifico, gli italiani si sentono vulnerabili negli acquisti online.