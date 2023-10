Revolut lancia il conto Revolut 10: semplicità è la parola d'ordine

Tra le banche maggiormente in vista nel panorama italiano troviamo Revolut . La banca offre diverse opzioni interessanti per i suoi clienti, e nelle ultime ore ha annunciato un'interessante novità .

Negli ultimi anni abbiamo visto una grande crescita delle banche online , le quali sono arrivate con interessanti soluzioni semplici e smart per aprire conti bancari e non solo.

La novità annunciata da Revolut infatti si chiama Revolut 10. Questa consiste in una nuova modalità di apertura e gestione del conto bancario personale che ha la semplicità tra le sue caratteristiche principali.

Revolut 10 infatti è progettato come conto principale per i clienti della banca, i quali potranno inviare, ricevere, pagare e accantonare denaro in maniera estremamente semplice. Con Revolut 10 sarà possibile tracciare il denaro in entrata e in uscita dal conto in maniera più semplice rispetto a quanto avviene con la soluzione standard. La funzionalità è compatibile anche con diverse valute, Pocket e un conto cointestato.

Con Revolut 10 arrivano anche maggiori possibilità di personalizzazione dell'app Revolut, per la quale sarà possibile scegliere il tema principale, e impostare widget per il controllo delle spese.

Insomma, Revolut 10 è la soluzione pensata per coloro che non vogliono troppi fronzoli per il monitoraggio del proprio conto in banca. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale dedicato.