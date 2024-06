Revolut lancia il suo programma fedeltà: come accumulare punti per viaggiare

Nello specifico, in baso al piano di abbonamento, gli utenti possono guadagnare fino a 1 punto per ogni euro speso e anche accelerare i propri guadagni convertendo i resti dei pagamenti in punti, completando sfide in-app o prenotando in-app Soggiorni ed Esperienze.

L'iniziativa che ha appena lanciato Revolut consiste in un vero e proprio programma fedeltà. La piattaforma bancaria online ha infatti presentato i RevPoints , un nuovo modo per raccogliere vantaggi effettuando pagamenti con il proprio conto Revolut.

Per coloro che sono abbonati al piano Ultra di Revolut, i premi incrementano ulteriormente: coloro che spendono € 2.500 al mese possono guadagnare fino a 30.000 RevPoint all'anno, sufficienti per un viaggio di andata e ritorno gratuito dall'Europa a New York o uno sconto di € 600 in hotel.

Avrete già intuito che i RevPoints sono essenzialmente concepiti per raccogliere vantaggi nell'acquisto di biglietti aerei e pacchetti di viaggio. I clienti Revolut che accumulano punti potranno poi convertirli in miglia aeree per oltre 30 programmi fedeltà di compagnie aeree tra cui Flying Blue (di cui fanno parte Air France, Air Europa, Delta, Etihad Airways, KLM, ecc.), Avios e molte altre.

Ma non finisce qui, perché i RevPoint possono essere riscattati per sconti su alloggi per vacanze e viaggi attraverso la sezione Lifestyle all'interno dell'app Revolut e per ottenere sconti durante lo shopping online con Revolut Pay.

Il nuovo programma presentato da Revolut è disponibile anche in Italia a partire da oggi, 24 giugno.