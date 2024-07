Revolut protegge i suoi clienti da furti e borseggiatori: arriva una nuova e utile funzionalità

Stiamo parlando di Protezione del Patrimonio , una funzione che Revolut ha appena lanciato per proteggere al meglio i conti dei suoi clienti. Vediamo come funziona.

Revolut è una delle banche online più note anche in Italia, e questo deriva dalla sua semplicità di utilizzo e anche dalle promozioni che nel tempo sono arrivate. Ne parliamo perché Revolut ha appena lanciato una nuova funzionalità per proteggere i suoi clienti da furti e borseggiatori .

Come funziona la nuova protezione contro furti e borseggiatori

La novità appena lanciata da Revolut si chiama Protezione del Patrimonio e permette di proteggere nello specifico i fondi che i clienti accantonano all'interno dei Pocket nell'app Revolut.

In sintesi, questa funzione aiuterà a proteggere i clienti a cui è stato rubato il telefono sbloccato o a cui è stata compromessa la password o il riconoscimento facciale, e impedirà a ipotetici criminali di prelevare dai conti il denaro degli stessi clienti.

A differenza della maggior parte delle altre app bancarie, Revolut aggiunge un ulteriore livello di sicurezza proprio quando si tenterà di trasferire fondi dalla sezione Pocket.

Non basterà quindi accedere all'app Revolut tramite autenticazione biometrica, che magari è stata compromessa in qualche maniera. Ma sarà necessario autenticarsi ulteriormente anche per accedere alla sezione Pocket.

Per attivare la funzione Protezione del Patrimonio basterà accedere alla sezione Sicurezza delle Impostazioni dell'app, oppure direttamente alla sezione Pocket. La verifica dell'identità verrà fatta in base al selfie-ID che ogni utente Revolut deve registrare alla prima configurazione dell'app.

Si tratta di una novità che chiaramente ha lo scopo di proteggere i clienti Revolut da eventuali furti, soprattutto per mezzo del furto dello smartphone sul quale sono sincronizzati tutti i dati bancari. Sebbene non sia di per sé semplice modificare le credenziali di accesso su Android e iPhone, a meno che il dispositivo non venga rubato da sbloccato.

La novità che abbiamo appena descritto dovrebbe essere già in fase di distribuzione per tutti i clienti Revolut, anche in Italia.

Dovreste trovarla nella sezione Pocket o all'interno della sezione Sicurezza delle Impostazioni.