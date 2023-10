La ricarica in cassa Iliad: arrivano i tagli da 10 e 20 euro

Iliad è ormai uno dei principali operatori attivi in Italia, sia per le sue offerte di rete mobile che per quelle che riguardano la fibra e la linea fissa. E lo stesso operatore ha appena introdotto una novità che riguarda le modalità di ricarica del credito telefonico.

Per i clienti Iliad infatti sta arrivando una nuova modalità per la ricarica del credito telefonico. Stiamo parlando della possibilità di ricarica in cassa il credito sulla propria SIM, andando sostanzialmente a ricaricare il credito anche in contanti.