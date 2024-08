Realme ha appena annunciato oggi che al suo 828 Fan Festival , che si terrà tra il 13 e il 15 agosto a Shenzhen, in Cina, annuncerà la tecnologia di ricarica rapida per telefoni più rapida al mondo, frantumando il suo record di 240 W: 300 W!

300 W di ricarica, e si parla anche del primo telefono a riceverla

Francis Wong, capo del marketing globale di Realme, ha dichiarato che il 14 agosto, durante il Realme 828 Fan Festival, presenterà la sua tecnologia di ricarica rapida a 300 W. Questa succederà alla sua ricarica da 240 W, attualmente la più veloce sul mercato e implementata su Realme GT Neo5.

Secondo il produttore cinese questo risultato, che stabilirà nuovi standard per la ricarica degli smartphone, è frutto di quattro innovazioni proprietarie, relative alla potenza di ricarica, alla tecnologia della batteria, alle dimensioni del convertitore e alla progettazione della riduzione della potenza.

Ma in pratica questo cosa comporta, ovvero quanto velocemente si potrà caricare il telefono? I dettagli non sono stati svelati, ma secondo quanto riferito la tecnologia proprietaria di Realme può caricare un telefono dallo 0 al 50 % in meno di tre minuti, e arrivare al 100% in circa cinque minuti.

Per confronto, Realme GT Neo 5, che vanta una ricarica record di 240 W, si carica da zero a 100% in meno di 10 minuti.

Si dice anche che il primo telefono a ricevere questa mostruosa potenza potrebbe essere Realme GT 7 Pro, un dispositivo secondo i rumor sarà dotato di 16 GB di RAM e batteria da 6.000 mAh.

L'evento Realme 828 Fan Festival è una manifestazione dedicata a presentare un'anteprima sulle ultime novità dell'azienda, che inoltre ha annunciato di voler aprire per la prima volta la sua Intelligent Factory agli appassionati. Grazie a tour speciali, si potrà dare uno sguardo dietro le quinte dei processi di produzione del marchio, procedure di test, test di durata e valutazioni del laboratorio di imaging.