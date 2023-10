La ricarica wireless delle BMW potrebbe danneggiare il chip Apple Pay di iPhone 15

Il rapporto tra BMW e iPhone 15 non sembra nato sotto ai migliori auspici. In particolare, almeno per il momento sembrerebbe che sia meglio evitare di caricare il dispositivo con il pad di ricarica wireless delle auto della casa automobilistica. Difatti, stando ad alcuno commenti riportati sul forum di MacRumors e su X, alcuni proprietari di BMW si sono lamentati del fatto che il chip NFC dell'iPhone 15 non funziona più dopo aver caricato il dispositivo con il pad di ricarica wireless del loro veicolo.

Nello specifico, gli utenti hanno spiegato che l'iPhone entrerebbe in modalità di recupero dati, con lo schermo bianco ed il chip NFC non più funzionante dopo il riavvio dello smartphone. A riguardo, ricordiamo che questo chip è essenziale per sfruttare funzionalità come Apple Pay oppure per usufruire delle chiavi digitali. Tuttavia, dopo aver utilizzato la ricarica wireless dell'auto, comparirebbe il messaggio di errore "Impossibile impostare Apple Pay" nell'app Wallet.

E sembrerebbe che, per il momento, non ci sia nemmeno una soluzione, al di là di quella che prevede la sostituzione del dispositivo.