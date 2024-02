Come ormai tradizione da qualche tempo a questa parte, è Mark Zuckerberg ad annunciare le novità di WhatsApp, e questa volta lo fa in modo piuttosto ironico, condividendo uno stonato video. Cosa c'entra il video? Di per sé nulla, se non per il fatto che trovarlo è stato facile, grazie alla nuova funzione di ricerca per data di WhatsApp.

I lettori più affezionati si ricorderanno che l'avevamo avvistata già lo scorso novembre in WhatsApp beta, ma soltanto ora è diventata di dominio pubblico. Usarla è in effetti semplicissimo, tanto che magari qualcuno se ne sarà già accorto da solo.

Tutto quello che dovete fare è aprire una chat, sia questa individuale o di gruppo, poi premete sui tre pallini in alto a destra e da lì su Cerca. Così facendo si aprirà la normale maschera di ricerca di WhatsApp, dove potete scrivere il testo da cercare; la novità è che adesso, all'estrema destra, c'è anche l'icona di un calendario, e premendoci sopra aprirete un pop-up nel quale selezionare una precisa data, e in questo modo tornerete subito indietro ai messaggi scambiati quel giorno.

E che succede se scegliete un giorno in cui non ci sono messaggi? Semplice: WhatsApp vi manda alla data più vicina con dei contenuti, poi magari sarete voi ad affinare ulteriormente la ricerca. La funzione è inoltre disponibile anche su WhatsApp Web, solo che in questo caso l'icona del calendario si trova a sinistra anziché alla destra della barra di ricerca: cambia ben poco!

Si tratta insomma di una sorta di "macchina del tempo", utile in quei casi in cui state cercando qualcosa in una data che già conoscete (più o meno), per esempio un messaggio scambiato a Capodanno o durante un compleanno. Le occasioni possono essere molteplici: il punto è che piuttosto che cercare tramite testo, cercando per data potete recuperare più facilmente anche foto, video e altri contenuti, oltre al fatto che non sempre ci ricordiamo esattamente quale frase cercare per trovare ciò che vogliamo, e allora perché non fare un tentativo per data?

Fate prima a provarla da soli piuttosto che a leggere noi che ne parliamo: la ricerca per data dovrebbe essere già disponibile per tutti nell'ultima versione di WhatsApp.

Screenshot a seguire.