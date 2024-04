Ricerca Google con AI potrebbe non essere gratis

Google starebbe valutando un importante cambiamento riguardo la sua ricerca sul web. In particolare, secondo il Financial Times, l'azienda potrebbe offrire delle funzioni AI a pagamento all'interno di Ricerca Google. Queste funzioni, quindi, diventerebbero parte dei servizi di abbonamento già esistenti, come Gemini Advanced oppure Google One.

Nello specifico, sempre stando alle indiscrezioni, la versione premium di Google Search includerà sempre gli annunci pubblicitari, mentre quella tradizione rimarrà gratis. Questa decisione sarebbe sollecitata da due motivazioni: implementare funzionalità basate sull'intelligenza artificiale nella sua ricerca e tutelare gli annunci pubblicitari che l'anno scorso hanno garantito entrate pari a 175 miliardi di dollari.