La rivoluzione della Ricerca Google inizia il suo viaggio attorno al mondo: quando in Italia?

Al Google I/O 2023 Big G ha presentato la ricerca con IA generativa , ovvero il prossimo passo evolutivo del motore di ricerca più celebre al mondo, che, come già successo con Bing Chat , si avvarrà dell' intelligenza artificiale per potenziare le proprie capacità. Finora questa Search Generative Experience (SGE) era disponibile solo negli Stati Uniti, ma adesso inizia finalmente la sua espansione internazionale, che la porterà pian piano in tutto il mondo, e quindi anche in Italia .

In base ai dati raccolti in questi mesi, l'IA generativa nella Ricerca è stata accolta positivamente dagli utenti, soprattutto dai giovani, che più degli altri hanno sfruttato le sue capacità di follow-up, cioè di continuare la conversazione con Google sulla base delle risposte precedenti, affinando in questo modo la ricerca iniziale, e arrivando a cercare cose che prima non avrebbero pensato di poter fare con Google.

Anche l'integrazione della IA nella ricerca è stata apprezzata, e l'attribuzione delle fonti sul web dalle quali sono presi i risultati non sembra compromessa (ma questo ci riserviamo di giudicarlo in seguito). Proprio per questo, in base al feedback degli utenti, il link ai siti terzi è stato aggiunto nella panoramica stessa dei risultati generati dalla IA, ma non è detto che ciò non possa cambiare in futuro, dato che al momento questa opzione è disponibile solo negli USA.

Si tratta insomma ancora di un esperimento, questo Google lo ribadisce, ma è un esperimento che plasmerà il futuro del motore di ricerca stesso, dopo il quale Google non sarà più... lo stesso! (scusate il gioco di parole - NdR) Sulle tempistiche di un lancio internazionale ancora più ampio però non ci sono ulteriori informazioni al momento, ma forse l'evento Google del 4 ottobre potrebbe svelare qualcosa anche in tal senso.