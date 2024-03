Sapete che Ricerca Google può inviarvi delle notifiche basate sui vostri interessi? Ecco come vederle

Come funziona? Semplicissimo: tutto quello che dovete fare è aprire un browser e andare sulla pagina della Ricerca Google , assicurandovi di aver effettuato l'accesso con il vostro account della GrandeG. La novità non funziona da browser su PC , ma solo su dispositivi mobili.

Ora la Ricerca Google non è solo in grado di mostrarvi i migliori risultati in base alle vostre ricerche, ma può anche essere proattiva, inviandovi notifiche relative ai vostri interessi (a proposito, sapete come impostare Google come pagina iniziale ?).

Toccandola, vi verrà mostrato un feed con una serie di contenuti che potrebbero interessarvi, come condizioni meteo, risultati sportivi, prezzi delle azioni, parola del giorno, aggiornamenti sui voli, consigli su cosa guardare e altro ancora.

Questa pagina è il sito google.com/search/notifications, ma come anticipato si può accedervi solo da browser su dispositivi mobili, e non sempre.

Ogni notifica presenta a sinistra un'icona relativa alla categoria (per esempio un pallone da calcio per i risultati delle partite o una G per la parola del giorno o i contenuti consigliati). Poi troverete il testo della notifica, il giorno in cui è stata inviata e a destra le immagini correlate. Toccando la notifica verrà mostrato il relativo risultato della Ricerca Google.

Nei nostri test, questa novità non sembra ancora ampiamente implementata. Per alcuni account appare, per altri no. E curiosamente lo stesso account non la mostra su Android mentre su iOS sì, usando lo stesso browser.

Anche il browser sembra influire in qualche modo la presenza di questa icona: per esempio su Chrome per iOS e Android non siamo riusciti a vederla per nessun account e abbiamo ricevuto errore andando direttamente sulla pagina google.com/search/notifications.