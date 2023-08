Ricerca Google diventerà più social grazie ad una nuova funzione

Google avrebbe intenzione di far diventare i risultati della sua ricerca un po' più social. Il colosso di Mountain View, così come riportato su 9to5Google, starebbe per introdurre la propria versione delle "Storie", denominata "Note" su alcune pagine web. Facendo un passo indietro, le storie sono state lanciate da Snapchat per poi essere riprese da varie piattaforme con qualche modifica, come ad esempio Instagram, Twitter, Spotify e YouTube. E presto potrebbe aggiungersi appunto Google.

In particolare, tramite il programma Google Labs, la società implementerebbe la propria versione delle Storie nei risultati di ricerca, consentendo agli utenti di posizionare testo, immagini e adesivi su uno sfondo ispirato a Material You. Tra l'altro, gli utenti potranno commentare in maniera pubblica sulle singole pagine web che appariranno nei risultati del servizio di ricerca di Google. Gli esempi di utilizzo sono diversi. Ad esempio, si potrà aggiungere una nota sulla qualità di una particolare ricetta oppure condividere le modifiche che avete utilizzato per migliorarla.

Tra l'altro, si potrà anche condividere una foto delle proprie creazioni.