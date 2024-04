Video brevi su Google: un passo avanti o uno indietro?

Seguendo un pò la tendenza del momento, anche Google ha provato ad indirizzare gli utenti verso la visione di video sempre più brevi. In tal senso, il colosso di Mountain View ha tentato questa strada tramite YouTube Shorts. Ora, però, avrebbe deciso di accelerare questo percorso studiando una novità per Ricerca Google sui dispositivi mobili.

Recentemente, infatti, il consulente SEO Brodie Clark ha individuato il nuovo filtro di ricerca "Short Videos", dedicato appunto ai video brevi, implementato direttamente nella Ricerca Google. Se attivato, il filtro mostrerà esclusivamente filmati verticali come gli Shorts su YouTube oppure i contenuti su TikTok. Il nuovo filtro, tra l'altro, è stato individuato anche da AssembleDebug. Per quanto riguarda la disponibilità, sembrerebbe che la nuova funzionalità sia in fase di test in tutto il mondo: dunque, una volta concluso il periodo di prova, potremmo assistere ad un lancio diffuso.