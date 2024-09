Il widget Ricerca di Google si prepara a ricevere un'interessante novità su Android

Potrebbero esserci novità per il widget Ricerca di Google sui dispositivi Android (qui la guida ai migliori smartphone Android) . Il colosso di Mountain View sta provando a implementare una nuova scorciatoia personalizzabile che dovrebbe consentire agli utenti di accedere a varie funzionalità. Scopriamo di cosa si tratta.

Il nuovo widget di Ricerca Google su Android

Attualmente il widget di Ricerca Google offre due scorciatoie per effettuare velocemente una ricerca. La prima è quella tramite comando vocale (accessibile premendo l'icona col microfono); la seconda, invece, prevede l'avvio di Google Lens, dunque si tratta della ricerca attraverso le immagini.

Ora Google starebbe pensando di aggiungere una terza scorciatoia personalizzabile che potrebbe garantire agli utenti l'accesso ad altre funzionalità, così come riportato su Android Authority. In particolare, la novità è inclusa nella versione beta dell'app 15.35.41.29.arm64, dove accanto alle icone del microfono e di Google Lens ora c'è l'icona caratterizzata dal simbolo "+".

Se si preme l'inedita icona, apparirà un menu di personalizzazione del widget che consente di cambiare il tema Colore nonché di regolarne il livello di trasparenza.

Inoltre, è presente la sezione "Scegli una scorciatoia" che, se selezionata, permette di selezionare tra cinque nuove scorciatoie da aggiungere al widget.

In particolare, le scorciatoie disponibili sono:Traduci (testo), Ricerca canzone, Meteo, Traduci (fotocamera) e Finanzia. Ricordiamo che sarà possibile soltanto scegliere una di queste scorciatoie (appena selezionata, apparirà il simbolo dedicato nel widget di ricerca).

La nuova funzionalità sarebbe ancora in fase di sviluppo. Difatti, non è ancora possibile salvare le modifiche apportate. Tuttavia, considerando che gli elementi dell'inedita opzione sono tutti perfettamente inseriti, si potrebbe ipotizzare che il rilascio ufficiale non sia così lontano.