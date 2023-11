Non trovate un messaggio su WhatsApp? A breve la ricerca sarà più efficace

Per esempio, la ricerca tra i messaggi può essere fatta solo per parola o frase, ma la popolare app di Meta è al lavoro per migliorare anche questo aspetto, magari non così eclatante ma importantissimo, aggiungendo la possibilità di ricerca per data .

Qualche giorno fa la funzione era apparsa nella beta dell'app per iOS e dell'app Web (versione 2.2348.50), e oggi sta facendo la sua comparsa anche su Android (versione beta dell'app 2.23.24.16).

Al momento non è ancora disponibile agli utenti, neanche ai tester, ma WABetaInfo è riuscita ad attivarla tramite linea di codice.

Ricordiamo che per effettuare una ricerca tra messaggi bisogna toccare una chat e su Android toccare l'icona con tre puntini in alto, per poi selezionare Cerca, mentre su iOS bisogna toccare il nome dell'utente con cui si sta effettuando la chat, in alto, e poi toccare il pulsante Cerca a destra.

Con questa novità gli utenti potranno individuare conversazioni e messaggi condivisi in un giorno specifico, migliorando il processo di ricerca in chat molto lunghe.

Come abbiamo anticipato, questa funzione è in via di sviluppo e non è ancora disponibile agli utenti, ma dovrebbe arrivare con un aggiornamento futuro.