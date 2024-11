iPhone 14 Plus può avere difetto in una fotocamera: ecco come richiedere la riparazione gratis

Come già avvenuto per gli iPhone 12 / 12 Pro e per gli AirPods Pro, Apple ha appena attivato un programma di riparazione gratuita per gli iPhone 14 Plus. Il motivo? A quanto pare, una "piccola" percentuale di telefoni presentano un problema alla fotocamera posteriore, che non mostra l'anteprima dell'inquadratura. Scopriamo come effettuare la procedura, quanto tempo avete per richiederla e cosa fare in caso abbiate già riparato il telefono a vostre spese.

Come sapere se il proprio iPhone è idoneo alla riparazione gratuita

I modelli di iPhone coinvolti Come abbiamo già anticipato, i telefoni per cui è stato attivato il programma di riparazione sono gli iPhone 14 Plus. Apple ha specificato che i modelli interessati sono quelli prodotti tra il 10 aprile 2023 e il 28 aprile 2024. Come trovare il Numero di serie Il problema è che Apple non fornisce un modo chiaro per sapere quando il telefono è stato prodotto. In teoria, si può sapere l'anno andando nelle Impostazioni del telefono, toccando Generali e poi Info. Poi qui trovate il Numero di serie: la quarta lettera rappresenta l'anno e la metà dell'anno di produzione (per esempio V è seconda metà 2023, in teoria), mentre la quinta lettera rappresenta la settimana. Lasciate perdere: è molto più semplice utilizzare lo strumento dedicato per sapere se il telefono è idoneo. Come sapere se il proprio iPhone è idoneo Per sapere se un iPhone 14 Plus è idoneo a ricevere la riparazione gratuita, andate a questo indirizzo e inserite nel campo in basso il Numero di serie del telefono, poi cliccate sul pulsante Submit. Se idoneo, potrete farlo riparare da Apple gratuitamente. Cosa fare se ci sono dei danni Attenzione, se il vostro iPhone 14 Plus ha un danno che compromette la capacità di completare la riparazione, come un vetro posteriore incrinato, il problema dovrà essere risolto prima dell'assistenza. In alcuni casi, potrebbe esserci un costo associato alla riparazione aggiuntiva.

Come far riparare il telefono

Come richiedere assistenza Se il vostro iPhone 14 Plus è idoneo alla riparazione, avete tre opzioni: Trovate un Centro Assistenza Autorizzato Apple

Fissate un appuntamento presso un Apple Store.

un appuntamento presso un Apple Store. Contattate il supporto Apple per organizzare il servizio di invio tramite il Centro riparazioni Apple Alla pagina dedicata del servizio troverete tutti i link necessari per le tre procedure, oppure potete attivare la chat o chiamare direttamente l'assistenza. Per quanto tempo vale il programma e cosa fare pe riPhone acquistati all'estero Se avete comprato il vostro iPhone 14 Plus in un altro Paese membro del SEE (Spazio Economico Europeo), potete farlo riparare in qualsiasi altro Paese membro. Per altri Paesi, dovete contattare Apple. Tenete presente che il programma copre gli iPhone 14 Plus per tre anni dall'acquisto.

Come preparare l'iPhone per la riparazione

Prima di portare l'iPhone all'assistenza, eseguite il backup su iCloud o sul computer e disattivate Dov'è andando in Impostazioni, toccate il vostro nome, tocca Trova il mio iPhone e disattivatelo. Rimuovete poi le carte e i biglietti da Wallet, toccandole e poi toccando il pulsante con tre puntini in alto a destra e infine Dettagli carta. Qui toccate Rimuovi. Come anticipato, assicuratevi che il vetro posteriore non sia incrinato, altrimenti Apple vi farà pagare la riparazione del vetro prima (non quella della fotocamera).

E se l'avete già riparato a vostre spese? Potete richiedere il rimborso!

Se avete già fatto riparare a vostre spese il vostro iPhone 14 Plus per questo difetto, potete contattare Apple per un rimborso. Per farlo, andate a questo indirizzo e cliccate su Accedi per accedere con il vostro Account Apple (ID Apple).

