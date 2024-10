Tempi duri per i "furbetti dell'IA": Google Foto ci dirà se un'immagine è stata modificata

La diffusione degli strumenti per generare e modificare immagini ha cambiato per sempre la nostra percezione della realtà, e per questo anche l'Europa si è messa in moto con l'AI Act . Ma anche le aziende tecnologiche devono fare la loro parte per rendere il più trasparente possibile l'utilizzo dell'IA: vediamo come funziona la soluzione di Google.

Come riconoscere immagini modificate con l'IA in Google Foto

Il funzionamento di questo strumento è tanto semplice quanto, in teoria, efficace. Quando si apre un'immagine in Google Foto, scorrendo verso l'alto si arriva a una sezione chiamata Dettagli, che mostra una serie di informazioni come i dati del dispositivo che l'ha scattata, le dimensioni e se è stata sottoposta a backup.

A partire dalla prossima settimana, verrà aggiunta una nuova voce, chiamata AI Info, che mostrerà due informazioni.

La prima, chiamata Credit (non sappiamo come verrà tradotta in italiano), mostrerà se l'immagine è stata modificata con l'intelligenza artificiale.

Come si vede in questo esempio, fornito da Google, si può vedere la scritta "Modificato con Google AI" o "Realizzato da Google AI", se l'immagine è stata modificata con Pixel Studio e Gemini.

La seconda, chiamata Digital source type, mostrerà Modificato utilizzando l'IA generativa, ovvero con strumenti come Magic Editor, Gomma Magica e Zoom Migliorato. I primi due si possono trovare su tutti i telefoni, mentre l'ultimo è esclusivo per i telefoni Google, ma tutti includono già i metadati nelle immagini per riconoscerle come modificate con l'IA.

In alternativa, è possibile trovare la scritta Composite of captured elements (ancora, non sappiamo come verrà tradotto in italiano), nel caso di modifiche che pur non usando l'IA generativa non catturano un momento reale, come Scatto Migliore e Aggiungimi.