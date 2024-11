Google Foto spariglia i Ricordi: arrivano i titoli con IA ma cambiano nome e posizione

La sezione Ricordi dell'app di Google Foto ha una novità all'insegna dell'intelligenza artificiale. I titoli degli album di ricordi possono essere creati automaticamente dall'IA. Basta premere su Genera titolo negli album che ne sono privi e Google ci suggerirà una serie di proposte basate sul contenuto e sulla geolocalizzazione delle foto (se presente).

Abbiamo fatto qualche tentativo e tendenzialmente ci azzecca abbastanza, aggiungendo a volte anche delle emoji nel titolo per dare un po' di colore. Più volti vengono riconosciuti nelle foto e migliore sarà il titolo, ma questo dipende se avete abilitato o meno l'omonima opzione.

Diciamo che spesso si mantiene abbastanza sul generico, proprio per evitare errori grossolani probabilmente, ma in ogni caso è sempre possibile procedere alla correzione o creazione manuale, quindi non ci sono grandi problemi.

Al contempo però sembra che la sezione Ricordi sia destinata a scomparire a breve e a cambiare nome.

I Ricordi dovrebbero infatti diventare "Moments" (in italiano sarà probabilmente Momenti, Attimi, o qualcosa di simile), e saranno spostati nella sezione Raccolte, lasciando solo tre elementi nella barra inferiore di Google Foto.

Questa novità è già stata avvistata negli USA, ma non sappiamo quando arriverà da noi. Forse il cambiamento è dovuto al fatto che c'è già il carosello di ricordi in cima a Google foto, per non creare confusione. Di fatto i Ricordi sono raccolte di album, quindi ha senso che siano nella sezione relativa.