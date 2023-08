I Ricordi di Google Foto hanno tutto un altro sapore

Come vedete dalle immagini qui sotto, i Ricordi di Google Foto hanno tutto un altro look rispetto a quanto vediamo attualmente. Addio all'interfaccia simile alle Storie di Instagram, la quale lascia il posto a un'interfaccia strutturata come se fosse una linea temporale . Ogni elemento nella linea temporale poi potrà essere aperto , per avviare la classica interfaccia dei Ricordi che già conosciamo e che prevede anche la riproduzione automatica dei contenuti.

Infine, arrivano delle novità per i Ricordi di Google Foto anche in tema condivisione . Sarà infatti possibile condividere i Ricordi con amici e familiari . Per capirci, sarà possibile aggiungere ai Ricordi degli utenti, esattamente come avviene adesso per gli album condivisi di Google Foto. Gli utenti aggiunti potranno aggiungere o modificare i contenuti inseriti nella raccolta associata allo specifico Ricordo.

Le novità che abbiamo appena visto per Google Foto sono attualmente in fase di distribuzione automatica per tutti gli utenti residenti in USA. Ci aspettiamo che le novità siano in arrivo tanto per l'app Android quanto per quella per iOS di Google Foto. Il rilascio per noi utenti europei potrebbe avvenire nelle prossime settimane, Google ancora non si è pronunciata.