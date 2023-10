Finalmente i Ricordi di Google Foto saranno davvero vostri

Google Foto è la nota piattaforma di Google che permette di sincronizzare e gestire tutte le immagini e video salvate sul proprio account. E nel corso degli anni è diventata sempre più smart e propositiva.

Tra le caratteristiche più longeve dell'app Google Foto per dispositivi Android e iPhone troviamo i Ricordi. Si tratta di collage, brevi video o estratti di video personali che riassumono giornate specifiche attraverso le foto sincronizzate con il proprio account, e che vengono create e proposte automaticamente da Google Foto.

Questa funzionalità può risultare molto utile perché crea dei video ricordi che magari non avreste fatto da soli, ma dall'altra può essere noiosa o fastidiosa perché non sempre seleziona le immagini più adatte. Per fortuna Google sta per rilasciare la funzionalità che vi permetterà di personalizzare i Ricordi in tutto e per tutto.