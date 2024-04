Avviato il rilascio di TikTok Notes, l'app rivale di Instagram

La homepage dell'app appare divisa in due sezioni , con una dedicata ai post pubblicati dagli utenti seguiti, l'altra invece denominata "Per te" (qui probabilmente ci sono i contenuti di account simili a quelli seguiti su TikTok). L'organizzazione è simile a quella di Pinterest, tuttavia con una griglia più piccola a due colonne. In ogni caso, l'app richiama molto Instagram. Dunque, dopo che Meta ha preso spunto da TikTok per i suoi Reels, adesso si è verificato il contrario.

TikTok , come si sapeva da tempo, è pronta a sfidare Instagram con la nuova app TikTok Notes , una piattaforma dove sarà possibile condividere foto con didascalie allegate (sarà possibile anche inserire dei titoli alle proprie immagini). Per ora l'app è disponibile per alcuni utenti iOS e Android in Australia e Canada.

Per quanto riguarda la disponibilità negli altri Paesi, non si hanno novità precise. Per ora, ribadendo quanto scritta sopra, TikTok Notes è disponibile per un numero limitati di utenti soltanto in Australia ed in Canada (sia per iOS che per Android).

TikTok, quindi, prova a sfidare un colosso come Instagram sul suo stesso campo, sperando di avvicinare nuovi utenti. A riguardo, recentemente, sembrerebbe che l'azienda abbia dovuto fare i conti con un rallentamento della crescita in Europa, al punto che starebbe pensando al lancio di TikTok Lite, un'app che consentirebbe di ricevere ricompense per guardare contenuti o per invitare gli altri utenti ad effettuare il download.