Rimodulazione rete fissa WindTre: aumenti di 2 euro al mese

WindTre è sicuramente tra i principali operatori attivi nel mercato italiano, sia per quanto riguarda il settore delle offerte mobile che per quanto riguarda la rete fissa. Peccato che nelle ultime ore sono arrivate delle notizie che non faranno sorridere alcuni suoi clienti.

Si tratta ovviamente di nuove rimodulazioni previste da parte dell'operatore nei confronti dei contratti di specifiche offerte di rete fissa. Per rimodulazione si intende la classica modifica unilaterale del contratto da parte di WindTre, con la quale verranno applicati degli aumenti alla tariffa mensile prevista.