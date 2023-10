Batosta per alcuni clienti Sky HD 4K: aumento di 3,50 euro al mese

Sky offre da molti anni la possibilità di abbonarsi per accedere a contenuti esclusivi o a pagamento. E come gran parte dei fornitori di questo tipo di servizi, nel tempo può introdurre delle rimodulazioni dei contratti per i suoi clienti, esattamente come avviene da parte degli operatori telefonici.

E qualche cliente Sky non sarà felice di leggere della nuova rimodulazione in vista da parte dell'azienda. Tramite la sua pagina ufficiale Sky ti informa infatti, l'azienda ha comunicato ai clienti Sky l'arrivo di una nuova rimodulazione, la quale causerà degli aumenti tariffari.

Nello specifico, saranno coinvolti nella rimodulazione coloro che hanno attivo un abbonamento residenziale Sky attivato prima del 3 febbraio 2021, con attivo il servizio Sky HD 4K. L'entità dell'aumento corrisponde a 3,50 euro al mese.

Sky ha giustificato la scelta con il fine di investire nell'innovazione tecnologica e in contenuti sempre più esclusivi da proporre ai suoi abbonati.

L'aumento che abbiamo descritto entrerà in vigore a partire dal primo rinnovo utile dopo il 1 dicembre 2023. Come sempre vale in questi casi, tutti coloro che sono coinvolti nella rimodulazione avranno la facoltà di recedere dal contratto senza alcun costo aggiuntivo, effettuando la disdetta tramite il sito ufficiale di Sky.

Sempre per coloro che sono coinvolti nella rimodulazione, Sky potrebbe aver riservato delle compensazioni, come ad esempio l'upgrade del dispositivo per la visione. Per scoprirlo sarà necessario contattare il servizio clienti al numero 800.918.215.