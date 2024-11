Come evitare l'aumento di 1,99€ di alcune offerte TIM dopo una rimodulazione a dicembre

Non è mai una bella notizia quella che riguarda le rimodulazioni degli operatori. Questo sta per accadere ad alcuni dei clienti TIM che hanno attiva una delle sue offerte mobile. TIM infatti ha appena annunciato una nuova rimodulazione per dicembre 2024.

L'operatore sta informando i suoi clienti di nuovi aumenti tariffari, i quali riguarderanno alcune delle offerte mobile che propone sul mercato italiano. Ma per fortuna vi è anche la possibilità di evitarli. Andiamo a vedere tutti i dettagli.