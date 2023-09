Nuova rimodulazione Vodafone: da ottobre aumenti mensili di poco meno di 2€

Vodafone sta comunicando ad alcuni suoi già clienti mobile una nuova rimodulazione, che partirà da ottobre. In particolare, così come diffuso da MondoMobileWeb, gli utenti interessati sono stati raggiunti da un SMS informativo (inviato il 13 settembre). Il messaggio ha specifico che i clienti che hanno attiva l'offerta Gold dovranno pagare mensilmente 1,99 euro in più (gratis, invece, la possibilità di ottenere Vodafone Club per 12 mesi contattando il 42100).

Tuttavia, l'operatore ha messo a disposizione anche un'alternativa per mantenere invariati i costi dell'offerta, ovvero scegliendo l'offerta Gold Light, che offre minuti illimitati, 100 SMS e Giga illimitati. Per scegliere questa opzione è sufficiente rispondere SI all'SMS entro il 14 ottobre 2023. A riguardo, si evidenzia che l'offerta in questione è attivabile anche tramite l'app My Vodafone. Inoltre, come già indicato nel messaggio informativo, per queste offerte alternative è prevista la stessa spesa mensile dell'offerta attuale oppure un costo aumentato di 0,99 centesimi di euro al mese.