Rimodulazione per Vodafone TV con Pass Sport di NOW: ecco di quanto aumenta

Gli abbonati alla piattaforma in streaming a pagamento di Vodafone stanno per ricevere una nuova brutta notizia. Arrivano infatti delle nuove rimodulazioni da Vodafone TV con Pass Sport di NOW. Andiamo a vedere chi coinvolgerà e da quando. Vodafone TV è la piattaforma dell'operatore rosso che propone diversi contenuti, alcuni dei quali possono essere acquistati anche dal catalogo di NOW TV (ecco la guida per disdire NOW TV). Proprio per coloro che hanno pacchetti del catalogo NOW sono in arrivo nuovi aumenti.

Quanto aumenta Vodafone TV con Pass Sport di NOW

Sulla sua pagina ufficiale Vodafone Informa l'operatore rosso ha pubblicato un nuovo avviso con il quale informa i suoi clienti della rimodulazione in arrivo. Come leggiamo dalla comunicazione di Vodafone, dal 1 ottobre 2024 il costo mensile di Pass Sport offerto da NOW ai clienti Vodafone TV subirà un aumento di 10,00 euro mensili passando dagli attuali 14,99€/mese a 24,99€/mese. Un aumento che quindi quasi raddoppia il costo mensile dell'offerta in questione. Dunque, un aumento particolarmente significativo per i clienti Vodafone TV abbonati a questo tipo di contenuto offerto nel catalogo NOW. Coloro che saranno coinvolti nella rimodulazione riceveranno una comunicazione specifica da parte di Vodafone. Questa arriverà in fattura, con la garanzia di avere almeno 60 giorni per il recesso. La rimodulazione riguarda necessariamente coloro che sono già abbonati a Vodafone TV, visto che, come abbiamo scritto nelle scorse settimane, il servizio Vodafone TV non è ormai più attivabile da nuovi clienti.

Come avvalersi del diritto di recesso

Come sempre accade in questi casi, tutti i clienti Vodafone TV coinvolti nella rimodulazione tariffaria avranno modo di recedere dal contratto senza alcun costo entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione in fattura. Il recesso porterà chiaramente alla disattivazione del servizio. Per avvalersi del diritto di recesso basterà inviare una raccomandata A/R a servizio clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO), oppure scrivere via PEC a servizioclienti@vodafone.pec.it o chiamare il 190 o lo 0284594650, specificando la causale "Modifica condizioni contrattuali".

Le migliori guide per lo streaming