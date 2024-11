Aumenti WindTre da gennaio 2025, ma questa volta è possibile evitarli

Quando si parla di rimodulazioni i clienti degli operatori non sorridono mai . Questo perché una rimodulazione unilaterale del contratto significa molto spesso degli aumenti a carico dei clienti. Per fortuna quella appena annunciata da WindTre non è del tutto negativa .

WindTre è sicuramente tra i principali operatori attivi nel mercato italiano (ecco quali sono le migliori offerte mobile del momento ). Peccato che, come altri operatori, periodicamente annuncia delle nuove rimodulazioni , con conseguenti aumenti tariffari . Nelle ultime ore ci è giunta notizia della nuova rimodulazione WindTre da gennaio 2025 .

La rimodulazione WindTre dal 10 gennaio 2025: aumenti e come evitarla

Anche in questo caso la rimodulazione WindTre significa aumenti tariffari a carico dei suoi clienti che verranno coinvolti, anche se non si tratta esclusivamente di aumenti.

L'operatore ha annunciato tramite il suo sito ufficiale, ovvero tramite la pagina WindTre Informa, che a partire dal 10 gennaio 2025 entrerà in vigore una nuova rimodulazione per alcuni suoi clienti mobile. WindTre non ha specificato quali offerte verranno coinvolte, ma soltanto che verranno colpite alcune offerte prepagate che includono traffico dati nel bundle mensile.

La rimodulazione di WindTre prevede un aumento mensile pari a 2 euro. Per fortuna, tutti coloro che saranno coinvolti potranno scegliere se accettarla o meno. In entrambi i casi è prevista una compensazione. Vediamo quali sono le alternative a disposizione dei clienti WindTre che subiranno la rimodulazione in questione:

Accettare la rimodulazione con un aumento di 2 euro al mese . In questo caso è previsto un incremento del traffico dati a disposizione, da un minimo di 30 GB fino a GB illimitati alla massima velocità disponibile con la rete (non è chiaro se si tratterà anche del 5G). La compensazione prevista per ogni clienti coinvolto sarà comunicata a partire dal 10 dicembre 2024, in modo che tutti coloro che sono coinvolti potranno decidere se accettarla o meno.

con un aumento di . In questo caso è previsto un incremento del traffico dati a disposizione, da un minimo di fino a alla massima velocità disponibile con la rete (non è chiaro se si tratterà anche del 5G). La compensazione prevista per ogni clienti coinvolto sarà comunicata a partire dal 10 dicembre 2024, in modo che tutti coloro che sono coinvolti potranno decidere se accettarla o meno. Non accettare la rimodulazione che prevede l'aumento tariffario. In questo caso si otterrà un aumento di 1 GB al mese oppure di 50 SMS al mese nel bundle a disposizione, a partire dal 1 febbraio 2025. In questo caso la tariffa mensile non aumenterà. Per scegliere questa soluzione, i clienti dovranno inviare un SMS con il testo OPTIN al numero 40400.

Tutti i clienti coinvolti nella rimodulazione in questione riceveranno una comunicazione dedicata da parte dell'operatore via SMS, a partire da oggi 25 novembre.

Nel testo del messaggio verrà indicata l'entità della compensazione prevista in entrambi i casi, in modo che sarà semplice decidere se accettare o meno la variazione della tariffa mensile.