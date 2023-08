Rimodulazione WindTre: aumenti per il servizio di navigazione sicura

Come la maggior parte degli operatori, WindTre non è estraneo a rimodulazioni dei contratti con i suoi clienti. E purtroppo all'orizzonte c'è una nuova rimodulazione per i clienti WindTre, la quale per fortuna riguarda esclusivamente un servizio accessorio.

Il servizio oggetto della rimodulazione da parte dell'operatore si chiama WindTre Più Sicuri Casa, quello che permette di navigare con un livello di protezione aggiuntivo da tentativi di spam e phishing tramite la propria rete fissa.

La rimodulazione per il servizio Più Sicuri Casa prevede un aumento della tariffa mensile, la quale passa dagli attuali 1,49 euro e 1,99 euro. L'aumento avrà effetto a partire dal rinnovo successivo al 1 ottobre 2023. Gli aumenti riguarderanno esclusivamente coloro che hanno attivato l'offerta di rete fissa dal 26 giugno 2023.

Tramite la sua pagina ufficiale WindTre Informa l'operatore giustifica così le ragioni dell'aumento: "sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell'offerta". Tutti i clienti interessati riceveranno una comunicazione ufficiale in merito.

Come sempre accade in questi casi, tutti i clienti WindTre che saranno coinvolti nella rimodulazione avranno tempo fino al prossimo 31 ottobre per recedere gratuitamente dal contratto di rete fissa. Per farlo sarà necessario inviare una comunicazione avente come causale di recesso "Modifica delle condizioni contrattuali", attraverso uno dei seguenti canali: lettera raccomandata A/R all'indirizzo Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI; comunicazione PEC all'indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it; una chiamata al 159 per fornire la richiesta; comunicazione nei punti vendita WindTre; comunicazione tramite il form presente sul sito WindTre.