Gli aumenti di DAZN calano sui vecchi clienti: rimodulazioni anche fino a 16 euro al mese

In previsione del prossimo campionato di serie A, pochi giorni fa DAZN (sapete come vederlo su Sky?) ha aggiornato i propri listini con aumenti dei piani mensili (e annuali a rate) Standard e Plus per i nuovi clienti, e ora sta adeguando i piani degli utenti che si erano abbonati fino al 1° gennaio 2023.

Al 2 gennaio di quest'anno, infatti, DAZN (ecco come dare la disdetta) aveva introdotto la possibilità di registrare e utilizzare un maggior numero di dispositivi contemporaneamente, oltre a quella di vedere nuovi contenuti sportivi dall'acquisizione di Eleven Sports, al costo di aumenti per i piani mensili mitigati in parte dai nuovi abbonamenti annuali a rate con costo mensile scontato.

Tutto questo non aveva impattato i precedenti clienti con abbonamenti Standard e Plus a 29,99 o 39,99 euro al mese, che però avevano approfittato delle novità, finora. A partire dalla giornata di ieri, infatti, alcuni di loro hanno iniziato a ricevere un'email in cui li si avverte che da fine agosto o da settembre 2023 DAZN adeguerà i loro piani ai nuovi prezzi di listino introdotti il 18 luglio, con aumenti pari a 11 euro al mese per il piano DAZN Standard e di 16 euro al mese per il piano Plus.

L'operatore offre però due alternative alla rimodulazione: passare al piano annuale a rate, il che implica un aumento di 1 solo euro al mese rispetto al piano attuale, oppure di passare al piano annuale con pagamento anticipato, che comporta un risparmio invece di 5 euro o 2,50 euro al mese, rispettivamente per i piani Standard e Plus.

I nuovi piani Standard e Plus prevedono infatti i seguenti costi:

Standard: 40,99 euro al mese - mensile 30,99 euro al mese - annuale a rate mensili 299 euro (pari a 24,92 al mese) - annuale

Plus: 55,99 euro al mese - mensile 45,99 euro al mese - annuale a rate mensili 449 euro (pari a 37,42 al mese) - annuale



Nell'email che gli utenti (in questo caso un utente con piano da 29,99 euro al mese) hanno iniziato a ricevere, si avverte infatti che

In data 18/09/2023 il costo del tuo piano di abbonamento (DAZN STANDARD mensile) si adeguerà al prezzo di listino attualmente in vigore e diventerà di 40,99 euro al mese.

DAZN offre però le due alternative:

con il piano annuale con pagamento anticipato in unica soluzione a 299 euro, pari a 24,92 euro al mese, puoi risparmiare 5 euro al mese rispetto al tuo prezzo attuale; con il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili a 30,99 euro al mese, con un aumento di 1 euro al mese rispetto al tuo prezzo attuale. Puoi scegliere di aderire al piano annuale che preferisci direttamente nella sezione "Abbonamento" all'interno dell'area "Il Mio Account", selezionando l'opzione del piano annuale che preferisci e proseguendo con la relativa attivazione.

Quindi gli utenti con piani da 29,99 euro al mese ricevono un aumento di 11 euro al mese e quelli con piano da 39,99 euro al mese un aumento di 16 euro al mese. In alternativa, si può passare al piano annuale con pagamento mensile, che comporta un aumento di 1 euro al mese, o al piano annuale, che invece comporta un risparmio.

Da notare però che questo dipende dal metodo di pagamento.

Se avete attivato l'abbonamento utilizzando credito/debito o PayPal sul sito di DAZN, l'aumento sarà successivo al 18 settembre 2023, mentre se avete utilizzato la fatturazione tramite Google Play o App Store l'aumento avverrà dalla prima data di fatturazione successiva al 24 agosto 2023. Inoltre in questo caso non potrete attivare il piano annuale a rate, ma solo quello mensile (con relativo importante aumento) o quello annuale in un'unica soluzione.