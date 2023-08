Pensavate che le rimodulazioni fossero finite? È la volta di TIMVISION Mobile

In questa torrida estate, anche dal punto di vista delle rimodulazioni, TIM (ecco le migliori offerte per passare all'operatore) ha annunciato ieri aumenti per i clienti mobile con il pacchetto base TIMVISION, una delle alternative a Netflix.

Il pacchetto, che consente di vedere film, serie TV, cartoni e sport oltre a Discovery+, è disponibile per i nuovi utenti al prezzo di 6,99 euro al mese ed era già stato aumentato per i clienti di rete fissa per adeguarsi a quella cifra. Ora anche gli utenti mobile con offerte dal costo inferiore hanno iniziato a ricevere un SMS in cui viene comunicato l'adeguamento.

Per questo motivo, a partire dal 3 settembre 2023 chi attualmente paga 5 euro al mese vedrà aumentarsi il costo dell'offerta TIMVISION di 1,99 euro al mese per arrivare appunto a 6,99 euro al mese. Ricordiamo che già nell'agosto 2021 i clienti mobile TIM con pacchetto base TIMVISION avevano ricevuto un aumento che li aveva portati a pagare 5 euro al mese.

Come per i clienti di rete fissa, che hanno visto aumentarsi il loro abbonamento di 1,60 o 1,99 euro al mese a seconda della loro tariffa (5 o 5,39 euro al mese), l'operatore giustifica l'aumento del costo mensile "per esigenze economiche derivanti dal mutamento delle condizioni di mercato". Nel caso dei clienti di rete fissa, l'operatore ha modificato solo ora l'informativa contrattuale, in contemporanea con l'aggiornamento di quella dedicata a TIMVISION mobile.

TIM precisa che eventuali promozioni o altre offerte TV di TIM attive non subiranno variazioni (così come chi attualmente paga 6,99 euro al mese), e potete verificare le condizioni dell'offerta andando nell'app MyTIM o chiamando il servizio clienti al numero 119.

Ma cosa fare se non si accettano queste variazioni? TIM offre da legge il diritto di recesso senza costi o penali entro il 3 ottobre 2023, ecco come esercitarlo.

Entro questa data dovete infatti dare comunicazione all'azienda di voler recedere dall'offerta TIMVISION attraverso uno dei seguenti canali: