Rimodulazioni natalizie per Vodafone: aumenti di 2 euro al mese per alcuni clienti

Ci avviciniamo al periodo di feste più sentito dell'anno, almeno per la maggior parte di noi. E con l'avvicinarsi al Natale iniziamo a pensare a regali e offerte. Purtroppo, deve esserci spazio anche per qualche rimodulazione da parte degli operatori.

Non è escluso però che alcuni clienti che hanno attiva tale offerta non vengano coinvolti nella rimodulazione, perché magari hanno attivato l'offerta recentemente . Sicuramente, tutti coloro che sono coinvolti dovranno ricevere una comunicazione in merito da parte di Vodafone. Questo sarebbe il testo dell'SMS che l'operatore sta inviando per avvertire coloro che saranno coinvolti:

La rimodulazione appena annunciata da Vodafone in realtà consiste in una seconda ondata della rimodulazione comunicata a metà novembre . Tale modifica al contratto prevede che tutti i clienti coinvolti subiranno un aumento di 1,99 euro al mese sulla tariffa mensile della loro offerta.

Per questa rimodulazione non sembra nemmeno esserci alcuna compensazione prevista dall'operatore, come l'aggiunta di traffico dati o altre opzioni extra, come invece a volte accade per coloro che subiscono rimodulazioni da parte di Vodafone.