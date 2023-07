Rimodulazioni WindTre: aumenti di 2 euro, ma potete aggirarli

Modifiche contratto. Per esigenze di mercato la tua offerta varia: dal rinnovo dopo il 20/06 i GIGA raddoppiano a 200 GIGA/mese e dal rinnovo dopo il 20/7 il costo aumenta di 2E/mese. In alternativa puoi scegliere un'offerta Plus con i tuoi attuali costi e contenuti ma con un GIGA in più al mese, a partire dall'11/8, per il disturbo e senza costi aggiuntivi. Per avere Plus invia OPTIN con SMS gratis al 40400 entro il 24/07/2023. Per ogni esigenza vai nei negozi WINDTRE o chiama 159. Recesso senza costi entro 60gg con racc. A/R, PEC, 159, sito, negozi WINDTRE. Info: windtre.it/ruinfo3.