Rimodulazione per alcuni clienti WindTre di rete fissa: aumenti fino a 3 euro al mese da gennaio

Non arrivano delle belle notizie per i clienti WindTre, e soprattutto per coloro che sono abbonati alla rete fissa dell'operatore. Da WindTre infatti arriva notizia della nuova rimodulazione per la rete fissa, la quale entrerà in vigore da gennaio 2025.

Quando si parla di rimodulazioni unilaterali da parte degli operatori quasi sempre non è una buona notizia per i clienti, visto che si tratta di misure che si traducono in aumenti tariffari proprio a carico dei clienti.