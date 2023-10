Tempi di rincari per gli utenti Apple: aumentano i prezzi di Apple TV+, Arcade e dei piani Apple One

È tempo di rincari per gli utenti Apple. La società di Cupertino, infatti, oggi ha annunciato un aumento dei prezzi che coinvolgerà il servizio Apple One, Apple Arcade e Apple TV+ e che interesserà anche l'Italia. Entrando nei dettagli della notizia, Apple TV+ il prezzo mensile aumenterà a 9,99 euro (in precedenza era di 6,99€). Apple Arcade, invece, costerà 6,99€, ovvero 2€ rispetto al passato.

I rincari, però, non finiscono qui. Difatti, Apple ha deciso di aumentare anche i prezzi dell'abbonamento ad Apple One, il pacchetto che include Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ ed iCloud. Ecco i dettagli: