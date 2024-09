Rincara l'opzione ho. Il Turbo di ho. Mobile, ma non per tutti

Gli operatori mobile nel mercato italiano sono tanti e questo favorisce la concorrenza (vi ricordiamo dove trovare le migliori offerte degli operatori sotto i 10 euro) e sapete come seguiamo con costanza le novità che arrivano in termini di offerte e non solo. Stavolta si parla di un rincaro da parte di ho. Mobile, che riguarda l'opzione ho. Il Turbo. L'operatore virtuale che è attivo in Italia su rete Vodafone sta infatti annunciando ai suoi clienti che presto aumenterà il prezzo mensile richiesto per una delle sue opzioni aggiuntive.

Di quanto aumenta l'opzione ho. Il Turbo e per chi

L'operatore ho. Mobile è presente in Italia da ormai diversi anni, e nel corso del tempo si è costruito la sua fetta di clienti a suon di offerte nel panorama mobile (ecco dove trovare le migliori offerte degli operatori sotto i 7 euro). Da ho. Mobile non arrivano però solo nuove offerte. La novità emersa nelle ultime ore dall'operatore non è una rimodulazione, in quanto non coinvolge anche coloro che già sono abbonati all'opzione in questione, ma un rincaro. Questo perché coinvolgerà solo coloro che attiveranno l'opzione oggetto dell'aumento dopo l'entrata in vigore dello stesso. L'opzione della quale parliamo è ho. Il Turbo, un'opzione aggiuntiva dell'operatore virtuale che permette di accedere a una velocità di navigazione senza limiti. Nello specifico, ho. Il Turbo permetterà di navigare alla velocità massima del 5G (fino a 2 Gbps in download e fino 200 Mbps in upload) nelle aree in cui c'è copertura 5G.

ho. un info di servizio: la tua tariffa di 0,99 euro al mese per ho. Il Turbo rimarrà invariata anche dal 26/09, giorno a partire dal quale solo per le nuove attivazioni costerà 1,29 euro al mese. Attenzione, però! Dal 26/09 se lo disattivi e riattivi pagherai 1,29 euro al mese anche tu. Ma tanto, perché dovresti?

Allo stesso modo, nelle aree in cui non è presente la copertura (ecco dove trovare i migliori smartphone 5G), sarà possibile navigare fino alla velocità massima del 4G (fino a 300 Mbps in download). Finora l'opzione ha avuto un costo mensile di 0,99 euro. I clienti ho. Mobile possono accedere a ho. Il Turbo anche abbonandosi al programma di fidelizzazione a pagamento ho.+, il quale prevede un costo mensile di 1,99 euro. La novità comunicata nelle ultime ore dall'operatore indica che, a partire dal prossimo 26 settembre, tutte le nuove attivazioni di ho. Il Turbo prevedranno una tariffa mensile di 1,29 euro. Un aumento di 0,30 euro al mese. Questo rincaro non riguarderà coloro che hanno già attiva l'opzione ho. il Turbo, i quali continueranno a pagare 0,99 euro al mese anche dopo il 26 settembre. Il rincaro riguarderà ovviamente anche tutti coloro che decideranno, per qualche motivo, di disattivare l'opzione per poi riattivarla dopo il 26 settembre. Qui sotto vi lasciamo il testo della comunicazione che ho. Mobile sta inviando ai suoi clienti via SMS.

