È da qualche tempo che circolano voci di un prossimo rincaro di Netflix, che giungerebbe per la verità un po' inaspettato, e un nuovo report pubblicato da Reuters fa luce sul perché, dandone una spiegazione ragionevole . (Per chi ormai fosse rassegnato a cambiare piattaforma, ecco le migliori alternative a Netflix .)

Il guadagno per utente è infatti più alto nel piano standard con pubblicità, dove al costo della sottoscrizione stessa si uniscono anche i ricavi pubblicitari, ed ecco quindi che i paventati aumenti di Netflix potrebbero ripercuotersi proprio sugli utenti degli altri due piani.

C'è da dire che questa sarebbe una bella tegola per "gli amanti della qualità", dato che il piano Premium, l'unico che offra il 4K HDR, già adesso costa 17,99€ al mese. Ma del resto l'intenzione di Netflix sembra essere proprio questa: convincere gli utenti a passare a un piano dal costo inferiore (erogare la massima qualità video ha per Netflix un costo senz'altro superiore). Come convincerli a non mollare del tutto il servizio di streaming è un altro discorso, e un problema comune per tutto il settore. Ma di questo abbiamo già parlato in un altro articolo, ed è inutile insistere ora. Se e quando l'ipotesi di Reuters dovesse concretizzarsi avremo modo di ritornare sull'argomento.