Ring lancia Battery Video Doorbell Pro, "il videocitofono a batteria più avanzato di sempre"

Ring ha presentato Ring Battery Video Doorbell Pro, il videocitofono alimentato a batteria che punta ad offrire flessibilità e versatilità per qualsiasi tipo di abitazione. In particolare, grazie alla rilevazione di movimento 3D, gli avvisi di movimento sono più precisi e accurati. Le funzionalità avanzate della tecnologia radar, poi, consentono agli utenti una panoramica aerea e di ricevere avvisi solo se il videocitofono rileva movimenti in determinate aree selezionate. Inoltre, Battery Video Doorbell Pro è dotato di video in HD a 1536p, Audio+ e risposte rapide.

In tal senso, la nitidezza dell'immagine inizia già con l'obiettivo che viene attivamente allineato con i sensori ottici per una definizione video ottimale. Inoltre, grazie all'elaborazione dinamica delle immagini e alla compressione ad alta efficienza, il video sarà caratterizzato da colori realistici. Tra l'altro, grazie alla funzione Low-Light Sight, sarà sufficiente l'illuminazione di un lampione in strada o nel cortile per permettere a Battery Video Doorbell Pro di restituire colori nitidi anche al buio.