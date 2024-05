Copertura a 360° e inclinazione verticale: arriva la nuova videocamera di Ring

Ring presenta Pan-Tilt Indoor Camera, la prima videocamera per interni del marchio inclinabile integrata. Non solo, ma arrivano anche nuovi colori per la Indoor Camera

Grandi novità in arrivo per gli amanti del marchio di videocamere di sicurezza Ring: è arrivata Pan-Tilt Indoor Camera, un dispositivo di sicurezza per interni inclinabile. Ma non solo: Ring ha anche annunciato nuovi colori per la classica Indoor Camera (a proposito, date un'occhiata alla nostra selezione delle migliori videocamere di sicurezza sul mercato).

Ring Pan-Tilt Indoor Camera: per controllare ogni angolo della casa

Caratteristiche Pan-Tilt Indoor Camera di Ring offre video in full HD con immagini nitide e visione notturna a colori, ma la grande novità è la possibilità di ruotarla in orizzontale e verticale grazie alla base motorizzata integrata. I movimenti, 360° in orizzontale e 169° in verticale, possono essere gestiti dall'app Ring, e consentono agli utenti di controllare gli animali domestici o coprire più angolazioni e vie di accesso con una sola videocamera. Pan-Tilt Indoor Camera include tutte le funzioni Ring come Live View, il sistema audio bidirezionale e gli avvisi di movimento in tempo reale. Quando la videocamera rileva delle attività, avvisa i clienti sull'app Ring consentendo loro di rispondere in tempo reale e parlare direttamente con chiunque si trovi dall'altra parte, mediante il microfono e l'altoparlante integrati della videocamera. Ring sottolinea il suo impegno per la sicurezza, con la copertura manuale e le funzioni legate alla privacy, oltre alla crittografia video end-to-end disponibile come opzione avanzata. Per chi vuole di più, c'è l'abbonamento Ring Protect, che consente di archiviare e accedere alle registrazioni nel Cloud, condividere i video e ricevere notifiche di movimento con un'anteprima foto direttamente nella notifica dell'app.

Disponibilità e prezzi Pan-Tilt Indoor Camera sarà disponibile dal 30 maggio 2024 al prezzo di € 79,99 su Ring.com, Amazon.it e i rivenditori selezionati.

Tre nuovi colori per Indoor Camera

L'altra novità sono i tre nuovi colori per Indoor Camera, la videocamera per interni (2ª gen.). Oltre al bianco e al nero, Ring ha introdotto anche nuove tinte per adattarsi a qualsiasi stile di design: blush, carbone e galassia. Blush è indicato per spazi luminosi e ariosi, carbone per stanze accoglienti con colori freddi e il tono neutro galassia si adatta a qualsiasi spazio.

Disponibilità e prezzi I nuovi colori per Indoor Camera (2ª gen. ) saranno disponibili dal 24 luglio 2024 al prezzo di € 59,99. Qui sotto potete trovare invece il box per i colori attualmente disponibili, bianco e nero.